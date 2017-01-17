Летевший в Храброво московский самолёт вернулся обратно из-за непогоды в Калининграде

В московский аэропорт Внуково вернулся самолёт, вылетевший в Калининград. Об этом сообщает ТАСС

Это связано с плохими погодными условиями в регионе. Пассажиров планируют отправить в Калининградскую область следующим рейсом в 17 часов по московскому времени. Однако сотрудник пресс-службы отметили, что лайнер может и не вылететь, если погодные условия не позволят.