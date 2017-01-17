Во вторник задержаны и отменены несколько авиарейсов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург
В Калининградском аэропорту Храброво во вторник задерживают шесть рейсов в Москву и Санкт-Петербург и в обратном направлении. Кроме того, отменили рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" в Санкт-Петербург и в Калининград из Северной столицы, запланированные на 17 января. Об этом свидетельствуют данные электронного табло.
На указанный срок задержаны рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" из Москвы и Санкт-Петербурга, которые должны были прибыть в Калининград в 11:35 и 11:45 соответственно. Рейс Su1003 в Москву, который должен был вылететь в 12:30, задержан до 13:10. Рейсы Su6326 и FV6326 в Санкт-Петербург, вылет которых был запланирован на 12:25, задержаны на неопределённый срок. Клопс.Ru не удалось дозвониться в Храброво для уточнения причин задержки.
В справочной калининградского аэропорта сообщили, что рейсы отменены не из-за погодных условий. Причины отмены рейсов рекомендовали узнавать у авиакомпаний.
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