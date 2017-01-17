Калининградский аэропорт из-за сильного тумана не принимает и не отправляет самолёты

Калининградский аэропорт Храброво во вторник, 17 января, из-за сильного тумана приостановил работу. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе аэропорта.



"В настоящее время Храброво не принимает и не отправляет самолёты. Прогноз оптимистичный, погода улучшается. В ближайшее время работа аэропорта может быть восстановлена", — отметили в Храброво.