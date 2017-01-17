Калининградский аэропорт из-за сильного тумана не принимает и не отправляет самолёты
Калининградский аэропорт Храброво во вторник, 17 января, из-за сильного тумана приостановил работу. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе аэропорта.
"В настоящее время Храброво не принимает и не отправляет самолёты. Прогноз оптимистичный, погода улучшается. В ближайшее время работа аэропорта может быть восстановлена", — отметили в Храброво.
Напомним, ранее сообщалось
о задержке нескольких рейсов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург. В справочной аэропорта говорили, самолёты задерживают не из-за погодных условий и просили уточнять причины у авиакомпаний, задержавших рейсы. Позже в пресс-службе калининградского аэровокзала сообщили, что рейсы не отправляют и не принимают из-за сильного тумана.
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