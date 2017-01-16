Рядом с резиденцией президента в Пионерском частично разрушился склон (фото)

Во время недавнего сильного шторма на Балтике в Пионерском сильно разрушился береговой склон. Неподалеку от резиденции президента Российской Федерации "Янтарь" сошёл мощный оползень. Морской склон под городским парком обрушился на участке десятков метров.



Напомним, там собирались построить гостиницу с рестораном и ЗАГСом, но от этой затеи Напомним, там собирались построить гостиницу с рестораном и ЗАГСом, но от этой затеи отказались после публичных слушаний. Жители однозначно выступили против строительства, опасаясь, что это может привести к разрушению абразивного склона.



"Строить в парке не будут, раз народ против, хотя инвестиционный проект имеет право на существование", — говорит глава администрации Пионерского Олег Косенков.