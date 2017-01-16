Рядом с резиденцией президента в Пионерском частично разрушился склон (фото)
Во время недавнего сильного шторма на Балтике в Пионерском сильно разрушился береговой склон. Неподалеку от резиденции президента Российской Федерации "Янтарь" сошёл мощный оползень. Морской склон под городским парком обрушился на участке десятков метров.
Напомним, там собирались построить гостиницу с рестораном и ЗАГСом, но от этой затеи отказались
после публичных слушаний. Жители однозначно выступили против строительства, опасаясь, что это может привести к разрушению абразивного склона.
"Строить в парке не будут, раз народ против, хотя инвестиционный проект имеет право на существование", — говорит глава администрации Пионерского Олег Косенков.
Стоит отметить, что даже резиденции президента РФ требуются неотложные берегоукрепительные работы, ведь там на территории со стороны моря постоянно образуются
глубокие провалы грунта.
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