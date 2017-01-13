УМВД: предварительная причина возгорания комбината в Мамоново — замыкание в электропроводке
Фото Константина Косенкова
Пожар на рыбоконсервном заводе в Мамоново мог произойти из-за замыкания в электропроводке. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Сейчас в ведомстве проводят проверку по факту произошедшего. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Окончательные выводы можно будет сделать после её проведения.
По данным сотрудников полиции, площадь возгорания достигла 380 квадратных метров.
В четверг, в семь утра, в Мамоново загорелся
рыбоконсервный комбинат на улице Центральной. Ликвидировать пожар удалось
через шесть часов. По данным МЧС, пожар произошёл на территории жестяно-баночного цеха.
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