УМВД: предварительная причина возгорания комбината в Мамоново — замыкание в электропроводке

Пожар на рыбоконсервном заводе в Мамоново мог произойти из-за замыкания в электропроводке. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.



Сейчас в ведомстве проводят проверку по факту произошедшего. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Окончательные выводы можно будет сделать после её проведения.



По данным сотрудников полиции, площадь возгорания достигла 380 квадратных метров.