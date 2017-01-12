В Мамоново, на улице Центральной, горит рыбоконсервный комбинат

В четверг, 12 января, в Мамоново загорелся рыбоконсервный комбинат (на улице Центральной). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Калининградской области.



Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 7:12. Уже через полчаса сотрудники МЧС объявили второй ранг пожара. В девять его понизили до первого. Сейчас специалисты занимаются его ликвидацией и устанавливают причины.



"На место пожара выехали расчёты пожарно-спасательных частей ПСЧ-30, ПСЧ-4, ПСЧ-23, СПСЧ. Всего от РСЧС задействован 31 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России — 21 человек, 6 единиц техники", — говорится в сообщении ведомства.