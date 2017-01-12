Как горела "родина шпрот": МЧС ликвидировало пожар на рыбном комбинате в Мамоново

Пожарные ликвидировали возгорание на территории Мамоновского рыбного комбината. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области.



По данным сотрудников ведомства, пожар произошел на территории жестяно-баночного цеха. В здании загорелась кровля. Поэтому основные работы специалисты вели на крыше.



"Возгорание было ликвидировано в 13:00. Сейчас на месте продолжается протушка и разбор завалов. Площадь пожара превысила 300 квадратных метров. На место выезжал начальник управления МЧС по Калининградской области Алексей Бирюков", — уточнили в пресс-службе.

Глава Мамоново называет другой источник возгорания. По его данным, пламя вспыхнуло на территории цеха по производству рыбных консервов.



"Раньше на комбинате производили консервы для местного управления ФСИН. С декабря решили производить продукцию для торговых сетей, и в этом цехе начали устанавливать новую линию для производства шпрот", — сообщил Олег Шлык.