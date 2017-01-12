В Уфе 16-летний фанат "Игры престолов" устроил резню в супермаркете

16-летний студент Уфимского колледжа отраслевых технологий попытался зарезать менеджера и кассира местного супермаркета. Об этом сообщает Life.Ru

Как выяснило издание, одним из мотивов Игоря К. было желание "увидеть воочию человеческую смерть". Кроме того, одноклассники рассказали, что студент с 13 лет увлекался книгами и сериалом "Игра престолов" и пытался подражать одному из персонажей, Тайвину Ланнистеру.

"Он до седьмого класса примерно вёл себя вполне обычно. Конечно, был замкнутый. Но в 13 лет – как раз после увлечения сериалом "Игра престолов" – начались странности, – рассказал бывший одноклассник Игоря. – Он всё чаще стал участвовать в драках, по любым пустякам пытался ввязаться в перепалку и побить оппонента. Мы его спрашивали, зачем он это делает. И он говорил, что настоящий человек должен во всём идти до конца, а любого несогласного вызывать на смертельный бой. И он так действительно пытался делать".

Кроме того, студент закалял свой "спартанский дух", ходя зимой в одной футболке и прыгая с высоких сооружений, и мечтал "найти смерть в бою".

Суд избрал нападавшему меру пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, его ждёт судебно-психиатрическая экспертиза.