Встречка, лобовое, кювет: УМВД опубликовало видео с места ДТП в районе Волошино

В УМВД рассказали подробности аварии с тремя автомобилями, которая произошла сегодня утром, 12 января, в районе посёлка Волошино. По предварительной информации, один из водителей неверно выбрал скоростной режим и не учёл погодные условия.
"Со стороны Калининграда в сторону посёлка Переславское двигался "Рено". При обгоне и перестроении его занесло на снежном накате. В результате он столкнулся с "Опелем". "Опель" съехал в кювет, "Рено" врезался в дерево. После этого в "Рено" врезалась "Тойота" и съехала в кювет", — сообщил инспектор ДПС Александр Кочуков.
По данным источника Клопс.Ru в экстренных службах города, в больницу доставили троих человек, находившихся в "Опеле".
"Мужчина, сидевший за рулём, не был пристёгнут. Он направлен в отделение реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга. На переднем и заднем сидениях были пассажиры: мужчина и женщина. У женщины сотрясение мозга, а у мужчины — ушиб плеча и гипертонический криз", — уточнил собеседник издания.
Сначала очевидцы сообщали о четырёх автомобилях, попавших в ДТП. Однако позднее полиция уточнила информацию. По данным ведомства, госпитализация понадобилась одному человеку.
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