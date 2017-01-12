Встречка, лобовое, кювет: УМВД опубликовало видео с места ДТП в районе Волошино

В УМВД рассказали подробности аварии с тремя автомобилями, которая произошла сегодня утром, 12 января, в районе посёлка Волошино. По предварительной информации, один из водителей неверно выбрал скоростной режим и не учёл погодные условия.



"Со стороны Калининграда в сторону посёлка Переславское двигался "Рено". При обгоне и перестроении его занесло на снежном накате. В результате он столкнулся с "Опелем". "Опель" съехал в кювет, "Рено" врезался в дерево. После этого в "Рено" врезалась "Тойота" и съехала в кювет", — сообщил инспектор ДПС Александр Кочуков.



По данным источника Клопс.Ru в экстренных службах города, в больницу доставили троих человек, находившихся в "Опеле".



"Мужчина, сидевший за рулём, не был пристёгнут. Он направлен в отделение реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга. На переднем и заднем сидениях были пассажиры: мужчина и женщина. У женщины сотрясение мозга, а у мужчины — ушиб плеча и гипертонический криз", — уточнил собеседник издания.