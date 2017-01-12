Очевидцы: на светлогорской трассе вылетели в кювет четыре автомобиля

В Калининградской области произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. По данным очевидцев, машины попали в аварию на светлогорской трассе в районе пос. Волошино.

Проезжавшие мимо автомобилисты сообщают, что транспортные средства вылетели в кювет, одно из них врезалось в дерево. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.