УМВД: в результате ДТП в районе Волошино госпитализировали одного человека

В результате аварии, которая утром 12 января произошла в районе посёлка Волошино на светлогорской трассе, госпитализировали одного человека. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Точной информации о марках автомобилей и личностях пострадавших пока нет. По уточнённым данным, в ДТП попали три машины. Ранее сообщалось о четырёх. Одна из них вылетела на встречку, произошло столкновение со вторым автомобилем, после этого в них врезался третий.



В то же время очевидец произошедшего сообщил о том, что в больницу с черепно-мозговыми травмами доставили троих человек: двух мужчин и одну женщину. У одного из водителей диагностирован ушиб мозга. Он в тяжёлом состоянии и находится в реанимации.