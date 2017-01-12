В Светлом из горящей квартиры спасли 73-летнюю женщину
В среду, 11 января, в Светлом, на улице Заводской, произошёл пожар в пятиэтажном панельном доме. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Калининградской области.
Пламя вспыхнуло в однокомнатной квартире на верхнем этаже. Загорелись диван и два кресла на площади 10 квадратных метров.
"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Спасён 1 человек. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчёт пожарно-спасательной части ПСЧ-31 в составе 5 человек и 1 единицы техники", — говорится в сообщении ведомства.
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