В Светлом из горящей квартиры спасли 73-летнюю женщину

В среду, 11 января, в Светлом, на улице Заводской, произошёл пожар в пятиэтажном панельном доме. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Калининградской области.



Пламя вспыхнуло в однокомнатной квартире на верхнем этаже. Загорелись диван и два кресла на площади 10 квадратных метров.



"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Спасён 1 человек. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчёт пожарно-спасательной части ПСЧ-31 в составе 5 человек и 1 единицы техники", — говорится в сообщении ведомства.