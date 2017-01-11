В Калининграде завершили расследование убийства директора Кобера
СК завершил расследование по факту убийства 62-летнего директора калининградского лицея Владимир Кобера. Об этом сообщается на сайте регионального управления.
"Следственным отделом регионального СК России проводится ознакомление четырёх обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела, возбуждённого 20 марта 2016 года по признакам преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряжённое с разбоем), по факту обнаружения тела директора калининградского лицея №35 с множественными телесными повреждениями", — говорится в сообщении.
Общий объём материалов уголовного дела составил 13 томов. Следствие дало окончательную юридическую оценку действиям каждого обвиняемого. Троих мужчин обвиняют в разбое, сопряжённом убийстве и незаконном приобретении наркотиков. Также по делу проходит любовница погибшего, организовавшая преступление.
"По окончании процедуры ознакомления с материалами уголовного дела оно будет направлено прокурору в порядке ст. 220 УПК РФ для утверждения обвинительного заключения", — добавили в ведомстве.
Директор лицея № 35 Владимир Кобер был убит
в ночь на 20 марта в Калининграде. Тело 62-летнего мужчины с колото-резаными ранами обнаружили в его квартире.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t673
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.