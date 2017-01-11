В Калининграде завершили расследование убийства директора Кобера

СК завершил расследование по факту убийства 62-летнего директора калининградского лицея Владимир Кобера. Об этом сообщается на сайте регионального управления.



"Следственным отделом регионального СК России проводится ознакомление четырёх обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела, возбуждённого 20 марта 2016 года по признакам преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряжённое с разбоем), по факту обнаружения тела директора калининградского лицея №35 с множественными телесными повреждениями", — говорится в сообщении.



Общий объём материалов уголовного дела составил 13 томов. Следствие дало окончательную юридическую оценку действиям каждого обвиняемого. Троих мужчин обвиняют в разбое, сопряжённом убийстве и незаконном приобретении наркотиков. Также по делу проходит любовница погибшего, организовавшая преступление.



"По окончании процедуры ознакомления с материалами уголовного дела оно будет направлено прокурору в порядке ст. 220 УПК РФ для утверждения обвинительного заключения", — добавили в ведомстве.

Директор лицея № 35 Владимир Кобер был убит в ночь на 20 марта в Калининграде. Тело 62-летнего мужчины с колото-резаными ранами обнаружили в его квартире.