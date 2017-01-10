Минобороны опровергло информацию Life о вине пилота в крушении Ту-154

Министерство обороны РФ опровергло информацию Life о возможной вине второго пилота в крушении Ту-154 в Чёрном море. Об этом сообщает "Российская газета"
со ссылкой на представителя военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.
"Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу, поэтому считаем недопустимым и аморальным голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то "выводы" до завершения официального расследования", — цитирует издание Конашенкова.
Ранее Life
сообщил со ссылкой на источники в комиссии по расследованию и в Минтрансе, что катастрофу могла спровоцировать ошибка второго пилота капитана Александра Ровенского. Якобы лётчик перепутал рычаги управления. Также, по информации журналистов, борт был перегруженным, поэтому пилоты не смогли исправить ситуацию.
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