Полиция: калининградцы стали реже садиться пьяными за руль в Новый год

В праздничные дни в Калининградской области сотрудники ГИБДД задержали 121 нетрезвого водителя. 16 из них будут привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение. Об этом сообщает региональное УМВД России.

При этом отмечается, что количество задержанных пьяных водителей с каждым годом в регионе снижается.

Если в 2012 году за рулем было выявлено 364 нетрезвых водителя, то годом спустя уже 278 водителей . В 2014 году на новогодние праздники пьяными сели за руль 160 водителей, а в 2015-м – 177 человек.

При этом чаще всего водителей задерживают в Новый год и Рождество. За последние годы законодательство ужесточилось, и теперь автомобилиста, задержанного в пьяном виде, ждут серьёзные санкции. В первый раз на нарушителя налагают административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае повтора, нетрезвый водитель может лишиться свободы на срок до двух лет.

В ГИБДД рекомендуют сообщать о фактах нетрезвого вождения по телефону "горячей линии": 8 (4012) 552-811.