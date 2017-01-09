Полиция: калининградцы стали реже садиться пьяными за руль в Новый год

В праздничные дни в Калининградской области сотрудники ГИБДД задержали 121 нетрезвого водителя. 16 из них будут привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение. Об этом сообщает региональное УМВД России.
При этом отмечается, что количество задержанных пьяных водителей с каждым годом в регионе снижается.
Если в 2012 году за рулем было выявлено
364 нетрезвых водителя, то годом спустя уже 278 водителей
. В 2014 году на новогодние праздники пьяными сели за руль
160 водителей, а в 2015-м – 177 человек.
При этом чаще всего водителей задерживают в Новый год и Рождество. За последние годы законодательство ужесточилось, и теперь автомобилиста, задержанного в пьяном виде, ждут серьёзные санкции. В первый раз на нарушителя налагают административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае повтора, нетрезвый водитель может лишиться свободы на срок до двух лет.
В ГИБДД рекомендуют сообщать о фактах нетрезвого вождения по телефону "горячей линии": 8 (4012) 552-811.
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