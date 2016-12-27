Калининградца приговорили к двум годам строгого режима за пьяное вождение

В Калининграде местного жителя приговорили к двум годам и двум месяцам колонии строгого режима за повторное вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщается на сайте областного суда.

Первый раз за вождение в нетрезвом виде калининградца привлекли в 2013 году к административной ответственности. Тогда его лишили прав на полтора года. Несмотря на это, в декабре 2015 года он вновь сел за руль в состоянии опьянения, на этот раз — под наркотиками, за что оказался скамье подсудимых уже по уголовному делу.

"В 2015 году законодатель ужесточил ответственность за повторное нарушение административного законодательства (ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения", ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") и лицо, его совершившее, обязано осознавать, что совершает преступление", — прокомментировали в пресс-службе областного суда.

При рассмотрении дела выяснилось, что подсудимый привлекался ещё и за уголовные преступления в области дорожного движения. Будучи пьяным, он сел за руль и попал в аварию, причинив постороннему человеку тяжкий вред здоровью. За это в июле 2016 года его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Поэтому окончательное наказание за повторное вождение в состоянии опьянения было назначено по совокупности приговоров – два года два месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года. Только теперь ему предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

"Приговор в законную силу не вступил", — отметили в пресс-службе областного суда.