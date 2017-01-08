Пожар на складах в посёлке Прибрежное тушили более девяти часов

Сообщение о полной ликвидации возгорания поступило около четырёх часов дня. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калининградской области.

Пожар в посёлке Прибрежное Гурьевского городского округа начался в субботу, 7 января. Информация о возгорании поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 06.32.

Горело складское помещение на площади 400 квадратных метров. В 07.45 пожару был присвоен первый уровень сложности, а через 15 минут - второй. Обрушилась кровля складского помещения. В 09.03 пожар был локализован. Полностью потушить возгорание удалось только через девять часов.

Всего для ликвидации пожара были привлечены 49 человек и 16 единиц техники.