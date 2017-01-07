В посёлке Прибрежное почти 40 пожарных тушат горящие склады

В субботу, 7 января, в посёлке Прибрежное произошло возгорание складских помещений. Об этом Клопс.Ru сообщили в МЧС.



Сообщение о возгорании на улице Лесная,2б поступило на пульт дежурной службы около 06:30. В настоящее время на месте пожара работает девять единиц техники и почти 40 человек личного состава.

Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.

Причины возгорания пока не установлены.