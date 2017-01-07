В посёлке Прибрежное почти 40 пожарных тушат горящие склады
Скриншот видеозаписи, присланной читателями Клопс.Ru
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В субботу, 7 января, в посёлке Прибрежное произошло возгорание складских помещений. Об этом Клопс.Ru сообщили в МЧС.
Сообщение о возгорании на улице Лесная,2б поступило на пульт дежурной службы около 06:30. В настоящее время на месте пожара работает девять единиц техники и почти 40 человек личного состава.
Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.
Причины возгорания пока не установлены.
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