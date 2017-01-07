Из-за аварии на теплосетях несколько домов на Сельме до вечера останутся без тепла
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В Калининграде в субботу, 7 января, из-за аварии на теплосетях отключили горячую воду и отопление в некоторых домах микрорайона Сельма.
Авария произошла на участке сетей, расположенном между домами № 30 и 32 по улице Челнокова. В указанных домах отопление и горячая вода отключены.
В МП "Калининградтеплосеть" Клопс.Ru сообщили, что отопление и горячую воду отключили до устранения аварии. Точных сроков, в которые подача тепла будет восстановлена, в ведомстве не назвали. Там отметили, что работы займут не менее четырёх часов.
По словам очевидцев, на место аварии приехала специальная техника и прибыли рабочие.
Напомним, об аварии стало известно
утром в субботу. До недавнего времени отопление в домах по улице Челнокова не было отключено.
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