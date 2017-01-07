Из-за аварии на теплосетях несколько домов на Сельме до вечера останутся без тепла

В Калининграде в субботу, 7 января, из-за аварии на теплосетях отключили горячую воду и отопление в некоторых домах микрорайона Сельма.



Авария произошла на участке сетей, расположенном между домами № 30 и 32 по улице Челнокова. В указанных домах отопление и горячая вода отключены.



В МП "Калининградтеплосеть" Клопс.Ru сообщили, что отопление и горячую воду отключили до устранения аварии. Точных сроков, в которые подача тепла будет восстановлена, в ведомстве не назвали. Там отметили, что работы займут не менее четырёх часов.



По словам очевидцев, на место аварии приехала специальная техника и прибыли рабочие.