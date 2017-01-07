Очевидцы: на улице Челнокова прорвало трубу с горячей водой (фото)
В субботу, 7 января, в Калининграде произошла авария на коммунальных сетях по улице Челнокова. Там прорвало трубу с горячей водой. Об этом Клопс.Ru сообщили жители указанной улицы.
Авария произошла между домами № 30 и 32 по улице Челнокова. Жители дома № 30 предположили, что прорвало трубу отопления. При этом в указанном доме батареи в настоящее время горячие, есть и в доме и горячая вода.
Клопс.Ru не удалось получить комментарий в аварийной диспетчерской службе. Номер телефона оказался занят.
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