Очевидцы: на улице Челнокова прорвало трубу с горячей водой (фото)

В субботу, 7 января, в Калининграде произошла авария на коммунальных сетях по улице Челнокова. Там прорвало трубу с горячей водой. Об этом Клопс.Ru сообщили жители указанной улицы.



Авария произошла между домами № 30 и 32 по улице Челнокова. Жители дома № 30 предположили, что прорвало трубу отопления. При этом в указанном доме батареи в настоящее время горячие, есть и в доме и горячая вода.



Клопс.Ru не удалось получить комментарий в аварийной диспетчерской службе. Номер телефона оказался занят.