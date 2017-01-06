Пропавший в Немане 16-летний подросток найден "голосующим" на дороге

16-летний подросток, который пропал в Немане 4 января, найден "голосующим" на трассе на окраине города. По его словам, он хотел поехать к родственникам в Калининград. Об этом сообщает региональное УМВД России.

Подросток самовольно ушёл из спецучилища. Для его поисков была организована поисково-спасательная группа в составе сотрудников полиции и службы ПДН.

После того, как подростка нашли, он был передан сотрудникам спецучилища. С ним будет проведена профилактическая беседа.

За время отсутствия никаких противоправных действий в его отношении совершено не было.