Пропавший в Немане 16-летний подросток найден "голосующим" на дороге

16-летний подросток, который пропал в Немане 4 января, найден "голосующим" на трассе на окраине города. По его словам, он хотел поехать к родственникам в Калининград. Об этом сообщает региональное УМВД России.
Подросток самовольно ушёл из спецучилища. Для его поисков была организована поисково-спасательная группа в составе сотрудников полиции и службы ПДН.
После того, как подростка нашли, он был передан сотрудникам спецучилища. С ним будет проведена профилактическая беседа.
За время отсутствия никаких противоправных действий в его отношении совершено не было.
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