В Немане пропал 16-летний воспитанник спецучилища (фото)

Полиция Немана разыскивает 16-летнего Егора Гусева. Об этом сообщает региональное УМВД России.
Подросток ушёл из спецучилища 4 января, и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Он был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном с красной окантовкой, тёмно-синее спортивное трико, чёрные кроссовки и чёрную вязаную шапку.
Если у Вас есть какая-либо информация о местонахождении Егора Гусева просьба сообщить в дежурную часть МО МВД России "Неманский" по телефону 8-40162-2-21-02, либо 02 (112 с мобильного).
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.