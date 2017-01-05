В Немане пропал 16-летний воспитанник спецучилища (фото)

Полиция Немана разыскивает 16-летнего Егора Гусева. Об этом сообщает региональное УМВД России.

Подросток ушёл из спецучилища 4 января, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Он был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном с красной окантовкой, тёмно-синее спортивное трико, чёрные кроссовки и чёрную вязаную шапку.

Если у Вас есть какая-либо информация о местонахождении Егора Гусева просьба сообщить в дежурную часть МО МВД России "Неманский" по телефону 8-40162-2-21-02, либо 02 (112 с мобильного).