Аэропорт Храброво планируют открыть в 6:30 утра

Руководство аэропорта Храброво планирует возобновить его работу в четверг, 5 января, в 6:30 утра. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе аэропорта.

На территории Храброво работает предоставленная Балтийским флотом военная техника. Представители аэропорта предполагают, что эвакуация самолёта с ВПП завершится через несколько часов и сообщают о подвижках в ходе работ. Самолёт планируют переместить на стоянку.