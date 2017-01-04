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Главная Новости Происшествия

Аэропорт Храброво планируют открыть в 6:30 утра

21:47
  1826 2
  • Фото: Антон Алиханов
Фото: Антон Алиханов
Руководство аэропорта Храброво планирует возобновить его работу в четверг, 5 января, в 6:30 утра. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе аэропорта.
 
На территории Храброво работает предоставленная Балтийским флотом военная техника. Представители аэропорта предполагают, что эвакуация самолёта с ВПП завершится через несколько часов и сообщают о подвижках в ходе работ. Самолёт планируют переместить на стоянку.
 

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«Выезд самолёта "Аэрофлота" за пределы ВПП в Храброво»

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2 комментария Правила комментирования

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БелкаБелка
Белка Белка #
21:59
Зачем было вводить в заблуждение пассажиров? Сначала объявляли: "Аэропорт закрыт по техническим причинам до 12 часов". Затем - "до 14 часов". Далее - "до 15 часов". Когда объявили "до 16 часов", стало понятно, что тут какой-то заговор авиакомпаний и ждать с моря погоды не стоит. Сдала билет и уехала.
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In_sider
In_sider #
22:00
Будет уже не удивительно, если вдобавок ко всему гусеницами "бронетехники" раскурочат взлетную полосу.
Опять же. удивительно, почему самолет не затащили на полосу в несколько приемов с помощью крана?
Самолет все равно уже в утиль!
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