Вытаскивать самолёт в Храброво будут четыре военных тягача и бронированная гусеничная машина

Балтийский флот выделил 5 единиц техники для эвакуации выкатившегося за пределы ВПП в Храброво самолёта. Об этом сообщают официальные представители Балтфлота.

В аэропорт направлена колонна инженерной техники в составе четырёх тяжёлых тягачей на базе автомобиля "Урал" с повышенной грузоподъёмностью и одной бронированной ремнтно-эвакуационной машины БРЭМ на гусеничном ходу.

По данным пресс-службы Храброво, из-за проведения работ по эвакуации самолёта открытие аэропорта откладывается до 20:00 по местному времени.