Террорист, убивший 39 человек в стамбульском клубе, оказался гражданином Киргизии
Личность подозреваемого в стрельбе в стамбульском клубе Reina установлена. Турецкая полиция считает, что это 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов. Об этом сообщает Lenta.Ru
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Изображение паспорта на это имя было показано в эфире турецкого государственного телеканала TRT World. Он был выдан 21 октября 2016 года в Киргизии. На данный момент официальное подтверждение информации отсутствует.
Напомним, о нападении
на стамбульский ночной клуб "Reina" стало известно 1 января. Террорист открыл стрельбу в помещении, где находились несколько сотен человек, и убил 39 посетителей. Среди погибших была россиянка
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