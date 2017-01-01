Не менее 35 погибших и 40 раненых: на один из клубов Стамбула совершено вооружённое нападение

Во время перестрелки в стамбульском клубе "Reina" погибли не менее 35 человек. Сорок человек ранены. Об этом со ссылкой на телеканал CNN Turk сообщает Meduza.
По данным СМИ, двое вооружённых нападавших были одеты в костюмы Санта Клауса.
Один из них нападавших начал стрелять по полицейским на улице, а затем - по посетителям клуба, в котором находилось не менее 600 человек, сообщает The Independent.
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