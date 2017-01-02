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Главная Новости Происшествия

Во время теракта в ночном клубе Стамбула погибла россиянка

00:54
  1564 0
  • Фото с сайта ru.wikipedia.org
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Во время перестрелки в ночном клубе "Reina" в Стамбуле погибла девушка из России. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
 
На данный момент из 39 жертв теракта опознаны 38. Первоначально погибшая девушка считалась гражданкой Азербайджана.
 
"Информация о гибели российской гражданки подтверждается. Установлена её личность, документы подтверждают российское гражданство", — уточнил сотрудник диппредставительства.
 

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки. которую устроил человек в костюме Санта Клауса, 39 человек погибли и 69 получили ранения.

 

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