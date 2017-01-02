Во время теракта в ночном клубе Стамбула погибла россиянка

Главные темы дня
"Лента.ру" включила фразы Цуканова и Ярошука в список самых странных высказываний 2016 года
01 января 201712:50
7277 1
В России ввели штрафы за производство алкоголя в пластиковых бутылках объёмом более 1,5 литров
01 января 201712:18
5140 1
Нежные и прекрасные: Алиханов в новогоднем поздравлении особо отметил калининградских женщин (видео)
01 января 201709:45
5315 1
Дискотека на льду, детские спектакли и шоу для взрослых: как провести зимние каникулы в Калининграде
01 января 201709:20
4742
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.