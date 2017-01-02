ИГ взяло ответственность за теракт в Стамбуле
Группировка ИГ (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе в Стамбуле, где погибли 39 человек. Об этом сообщает ТАСС
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Нападение
на клуб "Reina" произошло, когда в нём находилось не менее 600 человек. Двое неизвестных, одетых в костюм Санта Клауса, открыли огонь по отдыхающим. Известно о 39 погибших и 69 раненых.
Среди жертв стрельбы оказалась
россиянка. МИД сообщил, что её личность установлена, а документы подтверждают гражданство страны.
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