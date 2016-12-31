На трассе Балтийск - Калининград "Форд" влобовую столкнулся с "КамАЗом", пострадала женщина
На трассе Калининград-Балтийск, у п. Кострово, автомобиль "Форд" совершил лобовое столкновение с грузовиком "КамАЗ". Об этом сообщает УМВД России по Калининградской области.
За рулем "Форда" находилась 22-летняя женщина. Она выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.
На месте работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи. Водитель получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Больше в аварии никто не пострадал.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.
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