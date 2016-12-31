В ночь на 31 декабря на ул. Курганская в Калининграде горел автомобиль "Тойота Камри". Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калининградской области.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02.57. У машины выгорел моторный отсек, лопнуло лобовое стекло.

Реагирование сил и средств МЧС России было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчёты в составе 11 человек и 2 единиц техники. Пострадавших нет.