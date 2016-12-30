Поджог, убийства и подпольное казино: глава УМВД рассказал о самых громких делах года (видео)

Врио начальника УМВД России по Калининградской области Сергей Кадыков рассказал о самых громких преступлениях уходящего года.

Самым резонансным, по его мнению, стало нападение на журналиста и депутата Игоря Рудникова, произошедшее в марте. Двое подозреваемых по этому делу были задержаны и доставлены из Санкт-Петербурга в Калининград. В настоящий момент следствие продолжается.

В том же месяце произошло громкое убийство директора лицея - подозреваемые тогда были задержаны по горячим следам, а видеокадры работы спецназа посмотрела вся страна.

Другим громким преступлением Кадыков считает убийство двух мужчин в заброшенном доме на улице Осенней, случившееся в сентябре 2016 года. Тогда сотрудники отдела по раскрытию убийств практически не покидали работу несколько недель, чтобы найти подозреваемых.

В сентябре был раскрыт крупный поджог в Багратионовском районе - тогда с горевшего микроавтобуса огонь перекинулся на жилой дом, а сумма ущерба от пожара составила более 10 млн. рублей.

В том же месяце сотрудники регионального УФСБ совместно с сотрудниками уголовного розыска обнаружили замурованный в подвале частного дома арсенал оружия, хранившийся там ещё с 90-х годов. Кроме пистолетов и автоматического оружия, стражи порядка изъяли боеприпасы и гранатомёт.

Вспомнил Кадыков и громкие экономические преступления. Так, в феврале на улице Эпроновской ликвидировали подпольное казино . Организаторы приняли все возможные меры для того, чтобы остаться незамечнными, - даже выстроили многоуровневую систему защиты от проникновения в помещение посторонних лиц, однако всё равно были задержаны с поличным.

В сентябре в результате спецоперации оперативники задержали четыре джипа, специально оборудованных для незаконной добычи янтаря. У злоумышленников конфисковали оборудование стоимостью сотни тысяч рублей и привлекли их к ответственности.

О другом деле, связанном с янтарём, стало известно в ноябре. Тогда правоохранительные органы задержали злоумышленников, вымогавших деньги у ловцов янтаря. Они, угрожая пистолетом, забирали у ловцов деньги, которые якобы шли на развитие детского спорта. Следствие по этому делу продолжается.

В октябре в Краснодаре задержали 46-летнего калининградца, находишегося в федеральном розыске. Его подозревали в мошенничестве - по данным следствия, н завладевал деньгами калининградцев под предлогом игры на биржевых котировках. Сумма его хищений составила сотни миллионов рублей.

В том же месяце оперативники уголовного розыска раскрыли дело о похищении человека. Задержание подозреваемых и спасение пострадавшего было снято на видео - позже эти кадры увидела вся страна.

Как отметил Сергей Кадыков, по сравнению с прошлым годом преступлений стало меньше на 21%, а количество тяжких и особо тяжких - на 25%. Это стало возможным благодаря грамотной профилактической работе, а также раскрываемости преступлений превентивной направленности, например, побоев и хулиганства, что ведёт к предотвращению более тяжких преступлений.