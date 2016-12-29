Минтранс: катастрофа с Ту-154 произошла из-за неисправной техники

Борт Минобороны Ту-154 потерпел крушение из-за неисправной техники. Об этом на пресс-конференции заявил глава транспортного ведомства Максим Соколов.
"Очевидно, что была нештатная работа техники. Чем это было вызвано — представит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия", — цитирует министра РИА "Новости"
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Предварительные данные экспертиз могут быть готовы в январе. Окончательные выводы о том, почему произошла трагедия, обещают сделать после расшифровки бортовых самописцев.
25 декабря над Чёрным морем потерпел
крушение самолёт Минобороны РФ. Борт Ту-154 пропал с радаров после вылета из аэропорта Адлера. Кроме военнослужащих, на борту находились артисты ансамбля имени Александровна и представители СМИ — всего 92 человека.
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