В деле калининградской мошенницы, грабившей пенсионеров, появилась еще одна пострадавшая

В деле 32-летней калининградки, которую подозревают в серийном мошенничестве, связанном с вымогательством денег у пенсионеров, появилась ещё одна пострадавшая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным полиции, под видом соседки и вымышленным предлогом ранее судимая женщина убедила 78-летнюю женщину дать ей в долг 6 тысяч рублей. Пенсионерка не смогла отказать незнакомке.
"В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", — сообщили в пресс-службе УМВД.
По словам сотрудников правоохранительных органов, преступление женщина совершила в декабре, уже будучи под следствием. Полиция ходатайствовала о её аресте. Но из-за того, что у подозреваемой на содержании находится ребёнок, её оставили под подпиской о невыезде.
Всего женщина причастна к пятнадцати подобным случаям. Каждый раз она выбирала
себе в жертвы пожилых людей и представлялась им либо соседкой, либо врачом
. После этого женщина входила в доверие к пенсионерам и забирала у них деньги.
"Во избежание подобных случаев полицейские рекомендуют гражданам рассказать своим пожилым родителям о типичных уловках злоумышленников и способах противодействия им", — заявили в ведомстве.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t887
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.