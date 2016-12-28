В деле калининградской мошенницы, грабившей пенсионеров, появилась еще одна пострадавшая

В деле 32-летней калининградки, которую подозревают в серийном мошенничестве, связанном с вымогательством денег у пенсионеров, появилась ещё одна пострадавшая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



По данным полиции, под видом соседки и вымышленным предлогом ранее судимая женщина убедила 78-летнюю женщину дать ей в долг 6 тысяч рублей. Пенсионерка не смогла отказать незнакомке.



"В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", — сообщили в пресс-службе УМВД.



По словам сотрудников правоохранительных органов, преступление женщина совершила в декабре, уже будучи под следствием. Полиция ходатайствовала о её аресте. Но из-за того, что у подозреваемой на содержании находится ребёнок, её оставили под подпиской о невыезде.



Всего женщина причастна к пятнадцати подобным случаям. Каждый раз она Всего женщина причастна к пятнадцати подобным случаям. Каждый раз она выбирала себе в жертвы пожилых людей и представлялась им либо соседкой, либо врачом . После этого женщина входила в доверие к пенсионерам и забирала у них деньги.



"Во избежание подобных случаев полицейские рекомендуют гражданам рассказать своим пожилым родителям о типичных уловках злоумышленников и способах противодействия им", — заявили в ведомстве.