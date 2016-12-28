"Вы что сидите? У вас дом горит!": жители Узлового рассказали о пожаре, в котором погиб четырёхлетний мальчик

Жильцы дома, сгоревшего накануне, 27 декабря, в посёлке Узловое, не знали о начавшемся пожаре, хотя находились внутри здания. Об этом Клопс.Ru рассказал один из соседей пострадавших.



По словам Хасая, около трёх часов дня он вернулся домой с работы. Примерно через полчаса он выглянул на улицу и заметил, что у дома через дорогу горит крыша. Мужчина выбежал на улицу и понял, что некоторые из соседей в курсе происходящего. К тому моменту на место уже вызвали пожарную бригаду.



"Хозяева сидели внутри и не знали о том, что горят. Мы к ним пришли и кричим: "Вы что сидите? У вас дом горит!". Все соседи туда сбежались, стали помогать чем могли. Сгорел провод линии электропередачи и упал в воду, я его вилами поднял и через забор кинул. Оттолкнули от дома машину хозяина, чтобы та не сгорела. Потом уже приехали пожарные и начали работать, но сделать было уже ничего невозможно. Там уже командовал огонь", — рассказал Хасай.



Дом, как утверждает мужчина, были поделён на две части. Одну половину снимала пожилая женщина, которая держала коров, в другой жил хозяин дома со своей семьёй. Мансарду занимала его дочь с внуком. Кроме того, по словам мужчины, в доме жили ещё двое детей. В момент возгорания они находились на первом этаже.



"Двоих детей с первого этажа удалось спасти, а того, что на втором, в мансарде, был, — нет. Один из соседей даже разбил окно, но ему в лицо пальнул огонь, и он понял, что не может туда зайти. Во время пожара мать стояла на улице, раздетая, кричала. Молодая совсем, года 23. Другие соседи пришли и забрали всю семью к себе, потому что ничего уже сделать было нельзя".



Сейчас на месте, помимо правоохранительных органов, работают сотрудники администрации Маршальского городского поселения и комиссия из Гурьевска по делам несовершеннолетних.



"Все выясняют, при каких обстоятельствах произошла трагедия, — сообщила Клопс.Ru замглавы администрации Гурьевского ГО Людмила Казмерчук. — Мальчику было 4 года, он должен был ходить в садик, очереди в дошкольное учреждение в Маршальском нет. Почему он не был в 16 часов дня в детском саду, предстоит разобраться. Мама мальчика воспитывала сына одна, жила со своими родителями. Семья на учёте как неблагополучная не состояла".

27 декабря в посёлке Узловое Гурьевского района загорелся жилой дом. При пожаре погиб четырёхлетний ребенок. Региональное управление СК начало проверку. По предварительной версии, пожар произошёл из-за неисправной электропроводки.