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Главная Новости Происшествия

После шторма без света остаются жители одного из посёлков в Зеленоградском районе (дополнено)

20:03
  905 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Специалисты "Янтарьэнерго" продолжают работы на кабельной линии, питающей сети жителей посёлка Лесное в Зеленоградском районе. Об этом сообщает пресс-служба организации.
 
По последним данным, из четырёх трансформаторных подстанций по временной схеме удалось подключить одну. Свет вернулся в дома около 200 жителей поселка. Еще 320 человек пока ждут окончания работ.  После 21:00 они должны быть завершены.
 
К работам привлечены энергетики Зеленоградского и Гурьевского района электрических сетей, а также специалисты-кабельщики из "Городских электрических сетей". Отключение света произошло из-за повреждения кабеля во время шторма.
 
Напомним, основной удар стихии пришёлся на запад области. Всего было обесточено 108 трансформаторных подстанций в пяти районах области: Правдинском, Гурьевском, Светлогорском, Гвардейском и Зеленоградском.
 
По данным АО "Янтарьэнерго", к 21:00 электроснабжение было восстановлено во всех домах посёлка.
 
 
 

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