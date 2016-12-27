После шторма без света остаются жители одного из посёлков в Зеленоградском районе (дополнено)

Специалисты "Янтарьэнерго" продолжают работы на кабельной линии, питающей сети жителей посёлка Лесное в Зеленоградском районе. Об этом сообщает пресс-служба организации.
По последним данным, из четырёх трансформаторных подстанций по временной схеме удалось подключить одну. Свет вернулся в дома около 200 жителей поселка. Еще 320 человек пока ждут окончания работ. После 21:00 они должны быть завершены.
К работам привлечены энергетики Зеленоградского и Гурьевского района электрических сетей, а также специалисты-кабельщики из "Городских электрических сетей". Отключение света произошло из-за повреждения кабеля во время шторма.
Напомним, основной удар стихии пришёлся
на запад области. Всего было обесточено 108 трансформаторных подстанций в пяти районах области: Правдинском, Гурьевском, Светлогорском, Гвардейском и Зеленоградском.
По данным АО "Янтарьэнерго", к 21:00 электроснабжение было восстановлено во всех домах посёлка.
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