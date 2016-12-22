"Расклейка объявлений и записи с регистраторов": волонтёры просят помощи в поиске пропавшей Камиллы Мухитдиновой

В Калининграде волонтёры объединения "Мама Люда" просят помощи у жителей города в поисках пропавшей 14-летней лицеистки Камиллы Мухитдиновой. Объявление опубликовали в группе движения на сайте "ВКонтакте".



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Помимо этого, волонтёры обратились к жителям улицы Портовой, на которой нашли вещи Камиллы. Их также просят помочь в поисковой операции.



Вниманию владельцев автомобилей и жителей дома № 6 по ул. Портовой! Если 20.12.2016, с 08:00 до 11:30, вы проезжали по ул. Портовой в районе дома № 6, посмотрите, пожалуйста, записи своих регистраторов. Жители дома № 6, если у кого-нибудь на окне есть веб-камера, посмотрите, пожалуйста, записи!



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"Вчера опрашивали всех в районе мест, где нашли телефон и куртку. Охранник дома № 70 по Московскому проспекту узнал её по фото сказал, что часто видел, как она по набережной гуляла. Но это может быть и дезинформацией", — сообщил Клопс.Ru Александр Носовский.



Сегодня на Преголе продолжают работать спасатели. Они прочёсывают реку. Однако волонтёры продолжают надеяться на лучшее.



"Поступила информация, что девочку видели в автобусе № 24. К ней подошли и спросили, она ли это, но ребёнок убежал. Мы сейчас проверяем эти данные. Также есть сообщение, что её видели в районе гостиницы "Калининград". Люди уверяют, что это 100% она. Одета якобы в чёрное пальто и серую шапку", — добавил глава организации "Поиск пропавших детей S.O.S" Илья Майер.



Сейчас добровольцы проверяют районы, где могли видеть Камиллу. Она Сейчас добровольцы проверяют районы, где могли видеть Камиллу. Она пропала 20 декабря по дороге в школу. Региональное управление СК проводит проверку. Мама оставила для девочки послание, где просит вернуться её домой.