"Расклейка объявлений и записи с регистраторов": волонтёры просят помощи в поиске пропавшей Камиллы Мухитдиновой

В Калининграде волонтёры объединения "Мама Люда" просят помощи у жителей города в поисках пропавшей 14-летней лицеистки Камиллы Мухитдиновой. Объявление опубликовали в группе движения на сайте "ВКонтакте".
Друзья! Нужна помощь в распространении ориентировок. Расклейка — от пересечения ул. Портовой и пр. Ленинского во всех направлениях. Не заклеивайте коммерческую рекламу: ориентировки срывают.
Помимо этого, волонтёры обратились к жителям улицы Портовой, на которой нашли вещи Камиллы. Их также просят помочь в поисковой операции.
Вниманию владельцев автомобилей и жителей дома № 6 по ул. Портовой! Если 20.12.2016, с 08:00 до 11:30, вы проезжали по ул. Портовой в районе дома № 6, посмотрите, пожалуйста, записи своих регистраторов. Жители дома № 6, если у кого-нибудь на окне есть веб-камера, посмотрите, пожалуйста, записи!
Объявление с ориентировкой можно скачать по этой ссылке
, а в специальной теме
— указать свои контакты и территорию, на которой планируется распространение листовок.
"Вчера опрашивали всех в районе мест, где нашли телефон и куртку. Охранник дома № 70 по Московскому проспекту узнал её по фото сказал, что часто видел, как она по набережной гуляла. Но это может быть и дезинформацией", — сообщил Клопс.Ru Александр Носовский.
Сегодня на Преголе продолжают работать спасатели. Они прочёсывают реку. Однако волонтёры продолжают надеяться на лучшее.
"Поступила информация, что девочку видели в автобусе № 24. К ней подошли и спросили, она ли это, но ребёнок убежал. Мы сейчас проверяем эти данные. Также есть сообщение, что её видели в районе гостиницы "Калининград". Люди уверяют, что это 100% она. Одета якобы в чёрное пальто и серую шапку", — добавил глава организации "Поиск пропавших детей S.O.S" Илья Майер.
Сейчас добровольцы проверяют районы, где могли видеть Камиллу. Она пропала
20 декабря по дороге в школу. Региональное управление СК проводит
проверку. Мама оставила
для девочки послание, где просит вернуться её домой.
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