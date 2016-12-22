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"Расклейка объявлений и записи с регистраторов": волонтёры просят помощи в поиске пропавшей Камиллы Мухитдиновой

14:33
  3152 0
  • Объявление из группы поиска пропавших людей "Мама Люда"
Объявление из группы поиска пропавших людей "Мама Люда"
В Калининграде волонтёры объединения "Мама Люда" просят помощи у жителей города в поисках пропавшей 14-летней лицеистки Камиллы Мухитдиновой. Объявление опубликовали в группе движения на сайте "ВКонтакте".

Друзья! Нужна помощь в распространении ориентировок. Расклейка — от пересечения ул. Портовой и пр. Ленинского во всех направлениях. Не заклеивайте коммерческую рекламу: ориентировки срывают.

Помимо этого, волонтёры обратились к жителям улицы Портовой, на которой нашли вещи Камиллы. Их также просят помочь в поисковой операции.

Вниманию владельцев автомобилей и жителей дома № 6 по ул. Портовой! Если 20.12.2016, с 08:00 до 11:30, вы проезжали по ул. Портовой в районе дома № 6, посмотрите, пожалуйста, записи своих регистраторов. Жители дома № 6, если у кого-нибудь на окне есть веб-камера, посмотрите, пожалуйста, записи!

Объявление с ориентировкой можно скачать по этой ссылке, а в специальной теме — указать свои контакты и территорию, на которой планируется распространение листовок.

"Вчера опрашивали всех в районе мест, где нашли телефон и куртку. Охранник дома № 70 по Московскому проспекту узнал её по фото сказал, что часто видел, как она по набережной гуляла. Но это может быть и дезинформацией", — сообщил Клопс.Ru Александр Носовский.

Сегодня на Преголе продолжают работать спасатели. Они прочёсывают реку. Однако волонтёры продолжают надеяться на лучшее.

"Поступила информация, что девочку видели в автобусе № 24. К ней подошли и спросили, она ли это, но ребёнок убежал. Мы сейчас проверяем эти данные. Также есть сообщение, что её видели в районе гостиницы "Калининград". Люди уверяют, что это 100% она. Одета якобы в чёрное пальто и серую шапку", — добавил глава организации "Поиск пропавших детей S.O.S" Илья Майер.

Сейчас добровольцы проверяют районы, где могли видеть Камиллу. Она пропала 20 декабря по дороге в школу. Региональное управление СК проводит проверку. Мама оставила для девочки послание, где просит вернуться её домой.

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