В Калининграде
В Калининграде
+3 °C
днем
-1 °C
ночью
22 декабря 2016 г. 17:07
74 232 пользователей
за 24 часа на сайте
60.83 -0.34
Курс ММВБ на 22 декабря 2016, 17:00
63.6 -0.2
Курс ММВБ на 22 декабря 2016, 17:00
14.4 +0.03
Курс ЦБ на 23 декабря 2016
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

"Мы верим и ждём": мать пропавшей Камиллы Мухитдиновой написала обращение к дочери

Автор: Виктория Мокрецова
12:25
  6593 0
  • Фото из личного архива семьи
Фото из личного архива семьи
Мать 14-летней калининградки Камиллы Мухитдиновой, пропавшей 20 декабря по дороге в лицей № 17, написала обращение к исчезнувшей дочери. Его опубликовали в группе "Поиск пропавших людей. Калининград. Твори добро". Клопс.Ru с разрешения женщины также публикует этот текст.

Ребят, хочу всех поблагодарить за огромную работу по поиску моей дочери. Специалистов, волонтеров, обычных людей, которые оказались неравнодушными! Доченька, мы верим, что ты где-то находишься, и ждём тебя!!! Папа, я, Ильнур, Аллочка, Асенька прилетела из Италии, Джамбульские родственники. Все семьи, с которыми мы дружим: Никифоровы, Боллоевы, Ивановы, приезжали Алёхины, Мещерские, Кирпичкины, все твои школьные друзья не верят в плохое и ждут твоего возвращения!!! Мы любим тебя, верим в тебя и ждём!!!

(Орфография автора сохранена — Прим.ред.)

Последний раз Камилла общалась с мамой в день своего исчезновения. Она попрощалась с ней в автобусе, сообщила, что идёт в школу, и через некоторое время прислала СМС-сообщение, что уже дошла. Однако в учебном заведении девочка так и не появилась. Позднее около Эстакадного моста на улице Портовой нашли её школьный рюкзак и куртку.
 
Региональное управление СК РФ просит сообщать информацию о возможном местонахождении школьницы по телефонам: 8 (4012) 305 -765, 305-722 или 02. Также девушку ищут волонтёры объединения "Поиск пропавших людей ТВОРИ ДОБРО". С ними можно связаться по телефонам: 8-911-455-85-55 (Лика), 8-952-118-33-81 (Евгений).
 

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
« В Калининграде по дороге в лицей пропала 14-летняя девочка »

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t881

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Новости по теме В Калининграде по дороге в лицей пропала 14-летняя девочка

Фото новости
"Расклейка объявлений и записи с регистраторов": волонтёры просят помощи в поиске пропавшей Камиллы Мухитдиновой
14:33
  2127 1
Фото новости
СК начал проверку по факту исчезновения в Калининграде 14-летней лицеистки Камиллы Мухитдиновой
21 декабря 201617:07
  9304 0
Фото новости
В Калининграде ищут 14-летнюю девочку, пропавшую накануне по дороге в лицей № 17
21 декабря 201610:38
  14455 0

Главные темы дня

Джульетта из Советска: 17-летняя студентка пропала после свидания с молодым человеком
13:07
  6397 2
Джульетта из Советска: 17-летняя студентка пропала после свидания с молодым человеком
Время переезжать: эксперты прогнозируют рост цен на квартиры в новом году
Фото горячей новости
13:12
  8601
В квартире на Краснодонской нашли тело калининградской паралимпийки Марии Чикиной
Фото горячей новости
13:11
  8111 1
Лучшие выбирают лучших: определены победители ежегодной молодёжной премии "ВДвижении"
Фото горячей новости
13:00
  480
"Мы верим и ждём": мать пропавшей Камиллы Мухитдиновой написала обращение к дочери
Фото горячей новости
12:25
  6593 0

Лента новостей

Картинка
"Ёлки-5", группа "Хлеб" и скандинавское кино: как развлечься в Калининграде 23—25 декабря
17:06
  1 0 Афиша
Картинка
Почему калининградцам стало выгоднее ездить на ГАЗелях?
16:55
  2413
Картинка
В Минобороны заявили об упразднении Спецстроя
16:54
  208 0
Картинка
Два новых супермаркета в формате EUROSPAR откроются в Калининграде
16:50
  12901

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  11809 6
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  3589 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus:

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo