"Мы верим и ждём": мать пропавшей Камиллы Мухитдиновой написала обращение к дочери

Мать 14-летней калининградки Камиллы Мухитдиновой, пропавшей 20 декабря по дороге в лицей № 17, написала обращение к исчезнувшей дочери. Его опубликовали в группе "Поиск пропавших людей. Калининград. Твори добро". Клопс.Ru с разрешения женщины также публикует этот текст.



Ребят, хочу всех поблагодарить за огромную работу по поиску моей дочери. Специалистов, волонтеров, обычных людей, которые оказались неравнодушными! Доченька, мы верим, что ты где-то находишься, и ждём тебя!!! Папа, я, Ильнур, Аллочка, Асенька прилетела из Италии, Джамбульские родственники. Все семьи, с которыми мы дружим: Никифоровы, Боллоевы, Ивановы, приезжали Алёхины, Мещерские, Кирпичкины, все твои школьные друзья не верят в плохое и ждут твоего возвращения!!! Мы любим тебя, верим в тебя и ждём!!!



(Орфография автора сохранена — Прим.ред.)



Последний раз Камилла Последний раз Камилла общалась с мамой в день своего исчезновения. Она попрощалась с ней в автобусе, сообщила, что идёт в школу, и через некоторое время прислала СМС-сообщение, что уже дошла. Однако в учебном заведении девочка так и не появилась. Позднее около Эстакадного моста на улице Портовой нашли её школьный рюкзак и куртку.

Региональное управление СК РФ просит сообщать информацию о возможном местонахождении школьницы по телефонам: 8 (4012) 305 -765, 305-722 или 02. Также девушку ищут волонтёры объединения "Поиск пропавших людей ТВОРИ ДОБРО". С ними можно связаться по телефонам: 8-911-455-85-55 (Лика), 8-952-118-33-81 (Евгений).