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"Чушь и несуразица": Путин прокомментировал попытки Польши возложить на РФ ответственность за гибель Леха Качиньского

14:02
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Владимир Путин заявил, что Россия не имеет отношения к авиакатастрофе, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, и отметил, что попытки переложить ответственность беспочвенны и ухудшают отношения между государствами. Такое заявление президент сделал в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста Анджея Заухи.
 
Польский журналист упомянул готовящийся доклад о причинах катастрофы. "Появляются сообщения о том, что на борту были взрывы. Министр обороны сообщает, что у него есть доказательства, и есть намёки на то, что, конечно, не вы лично, а ваши люди спровоцировали эту катастрофу и её провели", — заявил Зауха.
 
"Мы устали от подобного блефа. Это чушь и несуразица. Я в то время был председателем правительства РФ и к международной деятельности и к деятельности правоохранительных и специальных служб имел опосредованное отношение", — отметил Путин.
 
"Второе: если на борту были взрывы — самолёт-то откуда взлетел, из Москвы или из Варшавы? Значит, там их и положили! Мы, что ли, туда пробрались и положили взрывчатку? Ищите у себя! В-третьих, не было там никаких взрывов, это изучено экспертами с польской и российской стороны", — пояснил президент.
 
Путин отметил, что российско-польские отношения важнее, чем внутриполитическая борьба в Польше, и высказал мнение, что обвинения России в катастрофе связаны с попытками политических сил Польши использовать антироссийской фактор. 
 
Воздушное судно, на котором находился президент Лех Качиньский, рухнуло под Смоленском в 2010 году. Погибли 96 человек. Ранее к расследованию дела подключилось НАТО. Генпрокуратура Польши обвиняла в крушении российских диспетчеров. В октябре министр обороны Польши заявил, что эксперты обнаружили запись взрыва на самописце.
 

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