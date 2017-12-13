Польша поддержит введение миротворцев в Донбасс
Польша Варшава готова поддержать резолюцию о введении миротворцев в Донбасс. Об этом сообщил президент ПР Анджей Дуда во время пресс-конференции в Харькове, пишет RT
.
"Мы договорились с господином президентом (Порошенко — прим. ред.), что если такое предложение с украинской стороны будет в Совете безопасности ООН, то Польша эту инициативу поддержи", — заявил Дуда.
В ноября в украинском МИД заявили, что Украина, США, Германия и Франция разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе.
В ООН решили прекратить
поставки продовольственной помощи жителям Донбасса из-за нехватки финансирования.
Глава Госдепа Рекс Тиллерсон рассказал
о готовности Вашингтона сотрудничать с Москвой по организации миротворческой миссии в восточных регионах Украины.