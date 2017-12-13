Польша поддержит введение миротворцев в Донбасс

Польша Варшава готова поддержать резолюцию о введении миротворцев в Донбасс. Об этом сообщил президент ПР Анджей Дуда во время пресс-конференции в Харькове, пишет RT

"Мы договорились с господином президентом (Порошенко — прим. ред.), что если такое предложение с украинской стороны будет в Совете безопасности ООН, то Польша эту инициативу поддержи", — заявил Дуда.

В ноября в украинском МИД заявили, что Украина, США, Германия и Франция разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе.

В ООН решили прекратить поставки продовольственной помощи жителям Донбасса из-за нехватки финансирования.