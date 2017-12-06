В ООН решили прекратить поставки продовольственной помощи жителям Донбасса
Всемирная продовольственная программа ООН будет вынуждена прекратить поставки продовольственной помощи жителям востока Украины из-за нехватки финансирования. Об этом передаёт ТАСС
со ссылкой на Reuters
.
Как сообщил пресс-секретарь программы, её деятельность на территории Украины столкнулась со сложностями из-за сокращения ресурсов. Всемирная продовольственная программа сохранит присутствие в регионе минимум до середины 2018 года и продолжит отслеживать ситуацию в районе конфликта.
Всемирная продовольственная программа ООН работает на территории Украины для оказания помощи внутренним переселенцам, сообщается на её сайте. Она предоставляет им продукты и ваучеры для приобретения товаров первой необходимости. Сейчас в районе Донбасса осуществляются три проекта. Организация оказала помощь 20 тысячам жителей зоны конфликта на востоке страны.
12 июля украинские СМИ опубликовали
текст законопроекта по реинтеграции Донбасса. Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил
, что власти не рассматривают силовое возвращение территорий Луганска и Донецка, но выразил уверенность в том, что они вернутся под контроль Украины. Президент Украины Пётр Порошенко также назвал переговоры
единственным инструментом разрешения конфликта.