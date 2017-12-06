В ООН решили прекратить поставки продовольственной помощи жителям Донбасса

Всемирная продовольственная программа ООН будет вынуждена прекратить поставки продовольственной помощи жителям востока Украины из-за нехватки финансирования. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на Reuters

Как сообщил пресс-секретарь программы, её деятельность на территории Украины столкнулась со сложностями из-за сокращения ресурсов. Всемирная продовольственная программа сохранит присутствие в регионе минимум до середины 2018 года и продолжит отслеживать ситуацию в районе конфликта.

Всемирная продовольственная программа ООН работает на территории Украины для оказания помощи внутренним переселенцам, сообщается на её сайте. Она предоставляет им продукты и ваучеры для приобретения товаров первой необходимости. Сейчас в районе Донбасса осуществляются три проекта. Организация оказала помощь 20 тысячам жителей зоны конфликта на востоке страны.