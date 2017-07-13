ТАСС: опубликован текст законопроекта о реинтеграции Донбасса

Украинские СМИ обнародовали текст законопроекта по реинтеграции Донбасса. Об этом в среду, 12 июля сообщает ТАСС

Рассмотреть законопроект в Верховной раде могут уже в осеннюю сессию. Он предполагает возможность введения военного положения по распоряжению президента Петра Порошенко. Как следует из текста, глава государства может также принимать решение об использовании Вооружённых сил Украины и иных предусмотренных законом военных формирований в Донецкой и Луганской областях для "сдерживания и отпора вооружённой агрессии Российской Федерации, возобновления территориальной целостности Украины". Также в документе Луганская и Донецкая области названы "временно оккупированными Российской Федерацией".

"При осуществлении политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины обеспечивается приоритетность выполнения положений Минского протокола от 5 сентября 2014 года, а также Минского меморандума от 19 сентября того же года и комплекса мер от 12 февраля 2015 года с целью создания необходимых условий для политического урегулирования", – говорится в законопроекте.

Также в документе предусмотрена "передача контроля над товарооборотом с неподконтрольными Киеву территориями Вооружённым силам Украины". Незаконными признаются органы самоуправления и их решения на неподконтрольных территориях Донбасса.

Как отмечает ТАСС, в законопроекте не уточняется механизм выполнения таких пунктов минских соглашений, как амнистия, возобновление экономических связей с Донбассом и проведение конституционной реформы в целях децентрализации власти. Также в документе не упоминается проведение выборов в Луганской и Донецкой областях.