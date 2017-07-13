Порошенко назвал единственный инструмент для решения конфликта в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко назвал нормандский формат переговоров единственным инструментом для решения конфликта на востоке Украины. Как сообщает ТАСС , об этом Порошенко заявил в ходе встречи с председателем ЕС Дональдом Туском.

Речь идёт о формате переговоров, в которых участвуют Россия, Германия, Франция и Украина. Германия и Франция, по мнению Порошенко, играют особую роль, так как представляют весь Евросоюз.

"Нормандский формат сегодня является единственным важным инструментом для обеспечения деэскалации конфликта и вывода российских войск за территорию Украины", – заявил политик.