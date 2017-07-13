Порошенко назвал единственный инструмент для решения конфликта в Донбассе
Президент Украины Пётр Порошенко назвал нормандский формат переговоров единственным инструментом для решения конфликта на востоке Украины. Как сообщает ТАСС
, об этом Порошенко заявил в ходе встречи с председателем ЕС Дональдом Туском.
Речь идёт о формате переговоров, в которых участвуют Россия, Германия, Франция и Украина. Германия и Франция, по мнению Порошенко, играют особую роль, так как представляют весь Евросоюз.
"Нормандский формат сегодня является единственным важным инструментом для обеспечения деэскалации конфликта и вывода российских войск за территорию Украины", – заявил политик.
12 июля украинские СМИ опубликовали
текст законопроекта по реинтеграции Донбасса. Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил
, что власти не рассматривают силовое возвращение территорий Луганска и Донецка, но выразил уверенность в том, что они вернутся под контроль Украины.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.