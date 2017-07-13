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Порошенко назвал единственный инструмент для решения конфликта в Донбассе

12:57
  1117 0
Скриншот Google Maps
Президент Украины Пётр Порошенко назвал нормандский формат переговоров единственным инструментом для решения конфликта на востоке Украины. Как сообщает ТАСС, об этом Порошенко заявил в ходе встречи с председателем ЕС Дональдом Туском.
 
Речь идёт о формате переговоров, в которых участвуют Россия, Германия, Франция и Украина. Германия и Франция, по мнению Порошенко, играют особую роль, так как представляют весь Евросоюз.
 
"Нормандский формат сегодня является единственным важным инструментом для обеспечения деэскалации конфликта и вывода российских войск за территорию Украины", – заявил политик.
 
12 июля украинские СМИ опубликовали текст законопроекта по реинтеграции Донбасса. Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что власти не рассматривают силовое возвращение территорий Луганска и Донецка, но выразил уверенность в том, что они вернутся под контроль Украины.
 

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