Госсекретарь США рассказал, когда будут сняты антироссийские санкции

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что антироссийские санкции будут отменены, как только Москва передаст Киеву контроль над Крымом. Об этом сообщает РИА Новости

Тиллерсон уточнил, что, помимо того, санкции будут сохраняться до тех пор, пока "Россия не отведёт свои войска из Донбасса".

"Мы призываем к полному исполнению Минских соглашений. Мы никогда не признаем российскую оккупацию и предпринятую попытку аннексии Крыма", — заявил он на пленарном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

Глава Госдепа рассказал о готовности Вашингтона сотрудничать с Москвой по организации миротворческой миссии в восточных регионах Украины. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции с председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем.