Тиллерсон: США признают Крым российским при согласии Украины
Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что страна признает Крым российским только в том случае, если с этим согласится Украина. О таком заявлении Тиллерсона сообщает ТАСС
.
Госсекретарь высказался о Крыме во время рассмотрения своей кандидатуры в Сенате Конгресса США. Он утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли воссоединение Крыма с Россией "незаконной оккупацией" и "аннексией".
Тиллерсон так прокомментировал признание Крыма частью России: "Единственным способом, посредством которого это может произойти, является выработка какого-то более широкого соглашения, которое удовлетворяло бы украинский народ".
Ранее Тиллерсон заявил
, что Россия "представляет угрозу".
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