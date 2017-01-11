Тиллерсон: США признают Крым российским при согласии Украины

Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что страна признает Крым российским только в том случае, если с этим согласится Украина. О таком заявлении Тиллерсона сообщает ТАСС

Госсекретарь высказался о Крыме во время рассмотрения своей кандидатуры в Сенате Конгресса США. Он утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли воссоединение Крыма с Россией "незаконной оккупацией" и "аннексией".

Тиллерсон так прокомментировал признание Крыма частью России: "Единственным способом, посредством которого это может произойти, является выработка какого-то более широкого соглашения, которое удовлетворяло бы украинский народ".