Кандидат на пост госсекретаря США: Россия представляет угрозу

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон резко высказался в сторону России. Об этом сообщает Медуза

"Россия сегодня представляет угрозу", - заявил Тиллерсон на слушаниях в Сенате. - "Наши союзники по НАТО правильно делают, что беспокоятся по поводу возрождающейся России".

Также Тиллерсон заявил, что Россия не имеет юридического права на Крым.

По его мнению, России и США следует сотрудничать в областях, где интересы стран совпадают, а там, где сохраняются разногласия, "твёрдо отстаивать интересы Америки и её союзников". Россия, которая в последнее время "пренебрегала американскими интересами", должна "отвечать за свои действия".

Также Тиллерсон поддержал "закон Магнитского" и предположил, что хакерские атаки в США санкционированы Владимиром Путиным.