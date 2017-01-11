Кандидат на пост госсекретаря США: Россия представляет угрозу

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон резко высказался в сторону России. Об этом сообщает Медуза
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"Россия сегодня представляет угрозу", - заявил Тиллерсон на слушаниях в Сенате. - "Наши союзники по НАТО правильно делают, что беспокоятся по поводу возрождающейся России".
Также Тиллерсон заявил, что Россия не имеет юридического права на Крым.
По его мнению, России и США следует сотрудничать в областях, где интересы стран совпадают, а там, где сохраняются разногласия, "твёрдо отстаивать интересы Америки и её союзников". Россия, которая в последнее время "пренебрегала американскими интересами", должна "отвечать за свои действия".
Также Тиллерсон поддержал "закон Магнитского" и предположил, что хакерские атаки в США санкционированы Владимиром Путиным.
Ранее в СМИ попадала
информация о том, что Дональд трамп может снять санкции с России и признать её право на Крым.
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