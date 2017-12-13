Кудрин рассказал о возможном приоритете предвыборной программы Путина

Экс-министр финансов России и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что в число приоритетов предвыборной программы Путина могут попасть инициативы по поддержке материнства и детства и создание социальных лифтов для молодёжи. Об этом сообщает "РИА Новости".

Кудрин отметил, что в предвыборной программе президент, вероятно, определит стратегические задачи на будущее.

"Сейчас идёт как раз работа по определению этих стратегических задач, какие-то из них он уже объявляет. Он уже уделил внимание материнству и детству, социальным лифтам для молодёжи, это, очевидно, становится приоритетом его предвыборной программы", — рассказал экс-министр.

Он не отверг вероятности того, что Путин использует пункты из его стратегии развития страны. "Это отдельный штаб, он, возможно, что-то возьмёт", — отметил он.