Саакашвили: Я покажу, как умирает президент

Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили пообещал показать, "как умирает президент". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ТСН

В зале суда в Киеве, куда политика доставили для избрания меры пресечения, Саакашвили заявил о намерении продолжить голодовку. Он объявил её ранее в СИЗО. Экс-президент также призвал сторонников собраться у здания суда.

"Я показал, как может работать президент, а теперь покажу, как может умирать", — заявил Саакашвили.