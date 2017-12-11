Саакашвили: Я покажу, как умирает президент
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили пообещал показать, "как умирает президент". Об этом сообщает "РИА Новости"
со ссылкой на ТСН
.
В зале суда в Киеве, куда политика доставили для избрания меры пресечения, Саакашвили заявил о намерении продолжить голодовку. Он объявил её ранее в СИЗО. Экс-президент также призвал сторонников собраться у здания суда.
"Я показал, как может работать президент, а теперь покажу, как может умирать", — заявил Саакашвили.
В конце ноября СМИ сообщали, что власти Украины решили выслать Саакашвили из страны до конца года. По его словам, возвращение в Грузию он предпочёл бы выдворению в Европу. Утром 5 декабря в киевской квартире Михаила Саакашвили начались обыски
. 9 декабря его отправили в СИЗО
.