Михаила Саакашвили задержали в Киеве на крыше его дома

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в Киеве. Как передаёт "РИА Новости" , об этом сообщили сторонники политика.

По словам очевидцев, лидера партии "Движение новых сил" задержали на крыше собственного дома. Его соратник по партии Юрий Деревянко заявил, что обыски завершились. Их по решению суда проводили сотрудники генпрокуратуры совместно со Службой безопасности Украины. Активисты попытались не дать силовикам увезти политика. В результате возле дома произошла потасовка между сторонниками экс-президента и бойцами спецназа.

Издание ТСН сообщало, что с обысками к Саакашвили пришли утром. Он забрался на крышу восьмиэтажного дома и пригрозил спрыгнуть, "если до него дотронутся". По сообщениям, следственные действия могут быть связаны с делом о финансировании протестных акций с участием Саакашвили бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича.

В конце ноября СМИ сообщали, что власти Украины решили выслать Саакашвили из страны до конца года. По его словам, возвращение в Грузию он предпочёл бы выдворению в Европу.