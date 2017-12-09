В Киеве Михаил Саакашвили задержан и отправлен в СИЗО

В Киеве задержан и помещён в СИЗО экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

О задержании политика украинский генпрокурор написал в своём Facebook.



"Согласно постановлению о розыске, работники нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания", — сообщил Луценко.

В Национальной полиции страны подтвердили, что Саакашвили задержали в одном из спальных районов Киева и доставили к следователю. При задержании никто из посторонних не пострадал, уточнили правоохранители.

К Саакашвили допустили его адвоката Руслана Чернолуцкого. По сообщению юриста, политик объявил бессрочную голодовку, пишет BBC

"Он заявляет о начале голодовки бессрочной, также говорит, что от принудительного питания он также отказывается. В случае если будет принята мера пресечения - арест на 60 суток, он жестко будет продолжать голодовку", — заявил адвокат.

Окончательное решение о мере пресечения для Михаила Саакашвили будет принимать суд. Украинские власти призвали сторонников экс-президента Грузии воздержаться от штурма СИЗО.