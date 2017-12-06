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Главная Новости Политика

Госдума закрыла вход для журналистов СМИ, признанных иностранными агентами

11:45
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Госдума одобрила запрет на посещение здания для журналистов американских СМИ, признанных иностранными агентами. Об этом сообщает "РИА Новости".
 
"Госдума считает неприемлемыми любые посягательства на основополагающие права и свободы человека — свободу слова и право на получение и распространение информации", — говорится в проекте постановления, подготовленном комитетом по контролю и регламенту.
 
Запрет на посещение Госдумы назвали симметричной мерой в ответ на лишение ряда российских журналистов аккредитации в конгрессе США. Аналогичный шаг предложили сделать заксобраниям регионов.
 
Ранее Минюст США потребовал внести в реестр иностранных агентов телеканал RT America. Журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США. В ноябре Госдума проголосовала за принятие поправок о СМИ — иностранных агентах, что стало ответным шагом на действия Вашингтона. Во вторник Минюст обнародовал список первых СМИ, получивших такой статус. 
 

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