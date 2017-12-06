Госдума закрыла вход для журналистов СМИ, признанных иностранными агентами
Госдума одобрила запрет на посещение здания для журналистов американских СМИ, признанных иностранными агентами. Об этом сообщает "РИА Новости"
.
"Госдума считает неприемлемыми любые посягательства на основополагающие права и свободы человека — свободу слова и право на получение и распространение информации", — говорится в проекте постановления, подготовленном комитетом по контролю и регламенту.
Запрет на посещение Госдумы назвали симметричной мерой в ответ на лишение ряда российских журналистов аккредитации в конгрессе США. Аналогичный шаг предложили сделать заксобраниям регионов.
Ранее Минюст США потребовал внести в реестр иностранных агентов телеканал RT America. Журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США. В ноябре Госдума проголосовала за принятие поправок
о СМИ — иностранных агентах, что стало ответным шагом на действия Вашингтона. Во вторник Минюст обнародовал список первых СМИ
, получивших такой статус.