Госдума закрыла вход для журналистов СМИ, признанных иностранными агентами

Госдума одобрила запрет на посещение здания для журналистов американских СМИ, признанных иностранными агентами. Об этом сообщает "РИА Новости"

"Госдума считает неприемлемыми любые посягательства на основополагающие права и свободы человека — свободу слова и право на получение и распространение информации", — говорится в проекте постановления, подготовленном комитетом по контролю и регламенту.

Запрет на посещение Госдумы назвали симметричной мерой в ответ на лишение ряда российских журналистов аккредитации в конгрессе США. Аналогичный шаг предложили сделать заксобраниям регионов.